Tilburg onderzoekt klachten chroom-6

TILBURG - Tilburg laat uitzoeken hoeveel mensen klachten hebben die zijn veroorzaakt door werk met het gevaarlijke antiroestmiddel chroom-6. De mensen werkten op de oude NS-werkplaats in de stad. De gemeente gaat het onderzoeken nu er onrust is onder de ruim zevenhonderd mensen die daar oude verflagen schuurden. In die verflagen zat zeer waarschijnlijk chroom-6.

Veel betrokkenen kampen met gezondheidsklachten maar een direct verband is nog niet vastgesteld. De slachtoffers vroegen daarom om medisch onderzoek door een gespecialiseerd bedrijf. Tilburg heeft het bedrijf opdracht gegeven voor het nader onderzoek.



Medisch onderzoek

De verwachting is dat maximaal vijfhonderd mensen zich zullen aanmelden en dat veel onrust in gesprekken kan worden weggenomen. Het projectplan dat vrijdag is gepubliceerd gaat ervan uit dat uit die groep ongeveer honderd mensen zich zullen aanmelden voor het medische onderzoek dat in juni staat gepland.



Een onderzoek naar gezondheidsrisico's en de werkomstandigheden op de werkplaats was al bezig. De resultaten hiervan worden in september verwacht. Een groep van ongeveer zeventig ziek geworden mensen heeft de gemeente al aansprakelijk gesteld voor hun schade.