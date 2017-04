Judoka Sanne van Dijke pakt goud bij debuut op Europees kampioenschap

WARSCHAU - Sanne van Dijke is vrijdagmiddag Europees kampioen geworden in de klasse tot zeventig kilogram. De judoka uit Heeswijk-Dinther won in de finale van Giovanna Scoccimarro.

Van Dijke kwam door twee waza-ari's al snel op voorsprong in de wedstrijd, de judoka uit Heeswijk-Dinther kon haar voorsprong vervolgens makkelijk verdedigen.



Van Dijke debuteerde op een EK. Qua tegenstanders had het ook een jeugdtoernooi kunnen zijn. De 21-jarige judoka had in de eerste ronde een bye. Daarna was ze te sterk voor Michaela Polleres (19), Szabina Gercsák (20) en Marie Eve Gahié (20). In de finale was ze te sterk voor de twee jaar jongere Scoccimarro.Twee maanden geleden pakte Van Dijke al brons bij de prestigieuze Grand Slam van Parijs.