Max Verstoppen! Onwetende supermarktbezoekers gephotobombt in Veghel

VEGHEL - Formule 1-sensatie Max Verstappen heeft enkele nietsvermoedende bezoekers van de Jumbo Foodmarkt in Veghel te grazen genomen. Zij denken in ’t filmpje op de foto te gaan met de overall van Max Verstappen - tot de Limburgse coureur in levenden lijve achter de gordijnen vandaan komt.

De supermarkt heeft de beelden van de promo-actie vrijdag online geplaatst. Sommige bezoekers die met de pop van Max én de echte Max op de foto staan hebben niets door, terwijl anderen even door hem worden aangetikt.

Sponsoring

De Veghelse supermarktketen maakte vorig jaar bekend sponsor te blijven van Max Verstappen. Het sponsorschap werd gestart toen Max nog jonger was en in de Formule 3 reed.

Sindsdien doet de coureur verschillende dingen terug voor de sponsoring. Hij speelt bijvoorbeeld in de tv-reclames van de supermarkt, wat tot een rechtszaak heeft geleid nadat een andere supermarkt, Picnic, een lookalike van Max gebruikte in een commercial.