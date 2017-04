'Ieder jaar weer geweldig. We love it!', Roadburn festival strijkt neer

TILBURG - Het is de 22ste keer dat het festival Roadburn neerstrijkt in de Tilburgse binnenstad. De komende dagen zal er in en rondom poppodium 013 vooral psychedelische rockmuziek klinken. En de outfits van de bezoekers blijven ook niet onopgemerkt. Want de leren jasjes, piercings en tattoos vliegen je om de oren. Wat is Roadburn in één woord? "Gewoon Roadburn", zegt een bezoeker stellig.

"Het publiek tilt de band naar een hoger niveau, de band tilt het publiek naar een hoger niveau", vertelt een festivalganger. "De crew is vriendelijk. Het is het totaalpakket. Dat heb je niet op andere festivals."



Het festival trekt dagelijks bijna 4500 bezoekers. Als je er rondloopt hoor je Vlaams, Frans, Engels, en nog veel meer andere talen. "Het is geweldig dat het zo internationaal is, dat maakt het ook leuk", vertelt een Engelsman.Hoewel het al 22 jaar hetzelfde concept is, en ook de outfits al 22 jaar hetzelfde zijn, blijf je toch je ogen uit kijken. "Iedereen loopt erbij hoe hij het zelf wil. Dat is het mooie van Roadburn, alles kan, alles mag", vertelt de één. "Zwart is onze kleur, daar komen m'n ogen mooi bij uit”, bekent de ander."Mensen denken dat het allemaal gevaarlijke mensen zijn, maar dat is niet zo. Aan het einde van het festival ruiken ze misschien gevaarlijk", lachen twee vrienden.