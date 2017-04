Hoe rolstoelvriendelijk is Breda? Tijd voor een gebouwen-check

BREDA - Kun je met een rolstoel bij elk gebouw naar binnen? Is er overal een toilet voor bezoekers met een beperking? Het antwoord is ook in 2017 nog steeds nee. In Breda wordt bijna een half miljoen euro uitgetrokken om openbare gebouwen toegankelijker te maken. Daarvoor gaan mensen met een beperking die gebouwen onderzoeken.

Tweehonderd gebouwen worden de komende tijd aan een soort schouw onderworpen. Woordvoerder David Slager van de gemeente Breda: "Dat kunnen cafés, restaurants, bioscopen, theaters of kroegen zijn. Maar ook makelaars- of notariskantoren vinden we interessant. Alle gebouwen waar mensen zonder beperking naar binnen kunnen, moeten ook toegankelijk zijn voor mensen met een beperking."



'Gratis maar met verplichting'

Ondernemers kunnen zichzelf melden. Maar er wordt ook actief gezocht naar panden om aan een onderzoek te onderwerpen. "Zo'n schouw is gratis. Maar de ondernemer verplicht zich door mee te doen wel om kleine aanpassingen te doen als uit het onderzoek blijkt dat die nodig zijn."



Over grotere aanpassingen zegt Slager: "Als er biijvoorbeeld een aangepast toilet moet komen of een lift, kunnen we ons voorstellen dat daarmee gewacht wordt tot er een verbouwing plaatsvindt. Maar we kijken ook naar andere mogelijkheden. Misschien kunnen horeca-ondernemers wel samen bekijken of één aangepast toilet voor meerdere zaken een optie is."



Bejegening

Overigens wordt tijdens de onderzoeken niet alleen gelet op praktische zaken: "Het zit 'm ook in de bejegening van mensen met een beperking. Als die niet in orde is, kunnen we trainingen of cursussen adviseren."



Het halve miljoen gaat gebruikt worden om de tweehonderd gebouwen te onderzoeken. Ook gaat de gemeente meebetalen aan aanpassingen die nodig zijn. Breda heeft het idee bedacht samen met het Bredaas Centrum Gehandicaptenbeleid, de stichting Zet en het Platform Breda voor iedereen.



Breda gaat ook aan de slag met het toegankelijker maken van evenementen en met het aanpassen van websites en apps voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven of die blind of slechtziend zijn.