Vriendinnen van Noa moedigen haar aan bij The Voice Kids

GEMERT - Als een goede vriendin in de finale van The Voice Kids staat, ga je de uitzending natuurlijk niet thuis op de bank bekijken. Dan wil je er bij zijn. Zo ook de vrienden en klasgenoten van Noa Groenen uit Gemert. En dus zijn ze met z’n allen in een bus onderweg naar Hilversum, waar de finale vrijdagavond is.

In totaal zitten er zo’n negentig mensen in de bus. Maar dat zijn niet alle mensen uit Gemert die de finale zelf willen bijwonen. Familie van Noa is al in Hilversum en volgens haar vrienden komen er nog wel zo’n vier- tot vijfhonderd dorpsgenoten meer naar Studio 24.



'Concurrenten zijn de klos'

Om haar aan te moedigen hebben de vrienden en klasgenoten een nummer gemaakt. En ze hebben er alle vertrouwen in dat de 14-jarige zangeres gaat winnen. “We dansen en we zingen en we feesten erop los, want alle concurrenten van Noa zijn de klos”, zingen ze.



Vanuit de bus neemt een groepje vriendinnen nog even een videoboodschap op voor hun dorpsgenoot. “Lieve Noa, heel veel succes en geniet ervan”, geven ze haar mee. Hun vriendin neemt het vrijdagavond op tegen vijf andere finalisten.Welke liedjes Noa gaat zingen, blijft nog even geheim tot de uitzending. "Daar mag ik niets over verklappen, maar het zijn hele mooie nummers", liet ze eerder deze week aan Omroep Brabant weten.