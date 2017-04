PSV-Ajax in beeld: van wereldgoal Ruud van Nistelrooy tot goals van clubhopper Nii Lamptey

EINDHOVEN - PSV moet zondag in eigen huis winnen van Ajax om nog een beetje hoop te houden op de tweede plaats. Tegenstander Ajax staat nu zes punten voor, met een beter doelsaldo. In het verleden was de onderlinge ontmoeting in Eindhoven vaak een doelpuntrijk duel. Als opwarmer voor de wedstrijd van zondag zes edities van PSV-Ajax die het bekijken waard zijn.

Doelpunten clubhopper Nii Lamptey

In 1994 won PSV in eigen huis met 4-1 van Ajax. Nii Lamptey scoorde die wedstrijd twee keer. De Ghanees speelde één seizoen voor PSV, daarin was hij tien keer trefzeker.



In zijn carrière kwam Lamptey naast het korte Nederlandse avontuur in actie voor clubs uit België (Anderlecht), Engeland (Aston Villa, Coventry City), Italië (Venezia), Argentinië (Unión de Santa Fe), Turkije (Ankaragücü), Portugal (União Leiria), Duitsland (SpVgg Greuther Fürth), China (Shandong Luneng), Verenigde Arabische Emiraten (Al-Nassr), Ghana (Young Corners, Asante Kotoko) en Zuid-Afrika (Jomo Cosmos).



Benni McCarthy zette Ajax op voorsprong na een fout in de verdediging van PSV. Kort na rust maakte Luc Nilis de 1-1. Ruud van Nistelrooy bracht PSV vervolgens op voorsprong met een wereldgoal, doelpunt 23 van het seizoen voor de spits. Van Nistelrooy nam een lange bal aan op de borst, tikte de bal over Ajax-verdediger Sunday Oliseh en liet doelman Edwin van der Sar vervolgens kansloos met een hard en hoog schot. Luc Nilis zette vanuit een vrije trap de 3-1 eindstand op het scorebord.Een doelpuntrijke zege van PSV op 16 augustus 2009. De Eindhovenaren wonnen met 4-3 van Ajax. Balázs Dzsudzsák maakte de 1-1 met een harde vrije trap, een knal van grote afstand. De Hongaar stond ook aan de basis van de 2-2. Na een heerlijke actie gaf hij de assist op de scorende Otman Bakkal. Dzsudzsák scoorde niet veel later zelf, hij schoot een vrije trap vanaf de zijkant van het veld over Maarten Stekelenburg heen: 3-2. Ajax maakte de 3-3 nog, maar PSV won uiteindelijk door de tweede goal van Bakkal.PSV verloor de afgelopen twee competitiewedstrijden die het in eigen huis afwerkte tegen Ajax. Vorig seizoen verloor het met 0-2, een seizoen eerder ging het met 1-3 onderuit. Voor die twee nederlagen boekte PSV een ruime zege. Op 23 september 2013 werd er met 4-0 gewonnen. Bij rust was het nog 0-0. In de tweede helft had PSV aan een kwartier genoeg om de zege te pakken. In minuut 53 maakte Tim Matavz de 1-0, vijftien minuten later scoorde Ji-Sung Park de 4-0. Tussendoor waren ook Jetro Willems en Oscar Hiljemark trefzeker.In 1975 maakte Ralf Edström vier doelpunten tijdens PSV-Ajax. De Zweed was de grote man tijdens de 6-2 zege, de grootste zege op Ajax uit de geschiedenis van de Eindhovense club. Op 19 april 2009 evenaarde PSV die score. Edison Méndez, Ibrahim Afellay, Nordin Amrabat, Jason Culina, Balász Dzsudzsák en Otman Bakkal scoorden voor PSV, terwijl Luis Suárez en Miralem Sulejmani trefzeker waren voor Ajax. AZ werd mede door de uitslag in Eindhoven die dag kampioen van Nederland.Naast alle voor PSV mooie momenten waren zijn er voor de fans van de Eindhovense club natuurlijk minder fijne herinneringen. Op 18 maart 2007 ging PSV in eigen huis hard onderuit: 1-5. Patrick Kluivert, die eerder grote successen boekte met Ajax, maakte de enige PSV-goal. Zondagmiddag kan Kluivert weer op het scorebord komen, zoon Justin speelt dit seizoen veel bij Ajax.Opmerkelijk bij deze wedstrijd was het juichen van scheidsrechter Eric Braamhaar na de 1-5 van Kenneth Perez. "Het was een mooi moment voor mij. Ik zag voor de Ajax-aanval een overtreding van PSV, maar liet doorspelen. Dan is het mooi om te zien dat zo’n beslissing goed uitpakt voor het bij de overtreding benadeelde team. Dat was voor mij even kicken", zei de arbiter tegen Tien.