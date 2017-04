Willem II maakt na nederlaag tegen Heerenveen pas op de plaats in strijd om play-offs

HEERENVEEN - Willem II heeft vrijdagavond met 1-0 verloren van sc Heerenveen. De concurrent in de strijd om een ticket voor de play-offs had genoeg aan een doelpunt van Sam Larsson om de drie punten in Friesland te houden.

Larsson opende de score in de veertigste minuut, het bleek het enige doelpunt van de wedstrijd. De Zweed profiteerde van geklungel in de defensie van Willem II. Dries Wuytens kopte een bal terug, Larsson profiteerde daarna van aarzeling bij Darryl Lachman. De buitenspeler snelde voorbij de Willem II-verdediger en schoof de bal vervolgens onder doelman Kostas Lamprou door.



Willem II mocht van geluk spreken dat het bij rust met een 1-0 achterstand ging rusten. Heerenveen ondernam in de eerste 45 minuten twaalf doelpogingen, maar een gebrek aan scherpte bij de aanvallers en verdedigend goede acties van Lachman en Lamprou zorgden ervoor dat het bij één tegentreffer bleef.



In de tweede helft was Heerenveen iets minder gevaarlijk. Met het inbrengen van Fran Sol zorgde Willem II-trainer Erwin van de Looi voor de start van een offensief. Omdat Larsson en invaller Arber Zeneli de stand niet naar 2-0 wisten te tillen, was er tijdens het offensief hoop op de gelijkmaker. De 1-1 viel echter niet.



Play-offs

Door de zege lijkt Heerenveen zich op te kunnen maken voor de play-offs om Europees voetbal. Met 43 punten uit 32 wedstrijden kan de ploeg van voormalig Willem II-trainer Jurgen Streppel de play-offs bijna niet meer mislopen. Door de nederlaag zijn de kansen van Willem II flink geslonken, de Tricolores staan elfde met 36 punten.