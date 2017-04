Dit zijn de uitslagen van de Brabantse clubs in de Jupiler League

EINDHOVEN - VVV-Venlo is vrijdagavond kampioen geworden in de Jupiler League, een 0-0 gelijkspel op bezoek bij FC Eindhoven was genoeg voor de titel. RKC Waalwijk ging op bezoek bij SC Cambuur hard onderuit: 5-0.

FC Eindhoven-VVV-Venlo 0-0

In een wedstrijd zonder veel hoogtepunten was er na afloop grote vreugde op het veld in Eindhoven. Niet bij de thuisploeg, maar bij de bezoekers. VVV kroonde zich door het gelijkspel zonder doelpunten tot kampioen van de Jupiler League, nadat het eerder al zeker was van promotie naar de eredivisie. FC Eindhoven speelde door een rode kaart voor aanvoerder Dario van den Buijs, die twee keer geel kreeg, een half uur met een man minder. Gevolgen had dat niet.



RKC moet in Leeuwarden winnen om op de ranglijst zicht te blijven houden op een ticket voor de play-offs voor promotie. Maar verliezen van Cambuur kan ook positief zijn. De Waalwijkse ploeg heeft er baat bij dat niet De Graafschap maar Cambuur periodekampioen wordt. Trainer Peter van den Berg heeft aangegeven ondanks alle verhalen 'vol voor de winst te gaan'.Die winst is na iets meer dan twintig minuten spelen heel erg ver weg. Sander van de Streek opende de score, daarna schoot Tarik Tissoudali twee keer raak. De drie doelpunten vielen in een tijdbestek van vijf minuten. Met nog tien minuten te gaan in de eerste helft komt Cambuur op 4-0. Etienne Vaesen weet in eerste instantie nog reddend op te treden, in de rebound maakt Stefano Lilipaly de vierde treffer. Erik Bakker maakt kort voor rust de 5-0.NAC wil bij de eerste zeven van de Jupiler League eindigen, maar dat is op het veld niet te zien in Emmen. De ploeg van trainer Stijn Vreven laat, net als de tegenstander, heel weinig zien. Manu Garcia is een kwartier voor het eind van de wedstrijd dicht bij een treffer, de kleine middenvelder schiet vanuit kansrijke positie echter naast.Jong Ajax moet winnen van Helmond Sport om nog een beetje hoop te houden op de titel. De Amsterdammers moeten de laatste drie wedstrijden winnen, terwijl koploper VVV alles moet verliezen. Helmond Sport moet de titeldroom definitief aan diggelen schieten.De Amsterdammers komen na iets meer dan een kwartier spelen op een 1-0 voorsprong. Abdelhak Nouri scoort vanuit een strafschop. Vaclav Cerny is dicht bij de tweede treffer van de avond, het schot van de Tsjech wordt van richting veranderd. Vijf minuten voor de rust maakt Pelle Clement de 2-0, hij is trefzeker na een goede steekbal van Nouri.Jong PSV won maandag van Jong Ajax , vrijdagavond gaat het op bezoek bij MVV. De Eindhovenaren staan momenteel vierde in de Jupiler League, met vijf punten voorsprong op nummer zeven MVV.De eerste kans die MVV krijgt levert meteen een doelpunt op voor de club uit Maastricht. Patrick N'Koyi opent de score. Jong PSV maakt na een kwartier spelen in de tweede helft de verdiende gelijkmaker. De Eindhovenaren waren sinds de rust hard op zoek naar de 1-1, Suently Alberto kopte de bal binnen. Lang kan Jong PSV niet hopen op meer, want MVV komt via een vrije trap van Ciranni weer op voorsprong.Kort voor het einde van de wedstrijd maakt Albert Gudmundsson de gelijkmaker, hij dribbelt om de doelman van MVV heen en scoort de 2-2. Voor de IJslander is het zijn vijftiende treffer van het seizoen.Het seizoen van FC Oss is klaar. De ploeg kan niet meer degraderen en ook de play-offs voor promotie naar de eredivisie zijn buiten bereik. Voor Tom Boere staat er nog wel wat op het spel. De spits is momenteel topscorer van de Jupiler League.FC Volendam lijkt al vroeg in de wedstrijd op voorsprong te komen. Dennis van der Heijden lijkt te scoren, maar zijn inzet raakt de binnenkant van de paal en blijft daarna voor de lijn. Na die grote kans is het vooral FC Oss dat recht heeft op een doelpunt, meerdere keren weet doelman Hobie Verhulst reddend op te treden.Via een klassieke counter komt FC Oss op voorsprong. Tom Boere is dit keer niet de doelpuntenmaker, maar de aangever. Dean van der Sluys scoort de 1-0. Na rust is Boere dicht bij een treffer, zijn inzet gaat van dichtbij op de paal. Met nog twintig minuten te spelen komt FC Volendam terug in de wedstrijd, Kees Kwakman maakt de 1-1.Met nog vijf minuten te gaan komt FC Oss op voorsprong. Van der Sluys poort zijn tegenstander en geeft een prima voorzet, Richard van der Venne kopt binnen. Het is niet de winnende treffer, want in de absolute slotfase maakt Jack Tuyp gelijk.Niek Vossebelt zegt het treffend op de website van FC Den Bosch: "Voor beide teams gaat het feitelijk nog om de eer en een goede eindklassering, waardoor de ploegen onbevangen kunnen spelen." De nummer veertien en zeventien van de Jupiler League kunnen niet meer promoveren, terwijl ook degraderen uitgesloten is.FC Den Bosch komt goed weg, vanuit een hoekschop raakt Fortuna Sittard twee keer de lat. Emrah Bassan laat Kees Heemskerk kansloos met een hard schot, de Turk scoort de 0-1. Aanvoerder Vossebelt maakt met nog twintig minuten te spelen de 1-1. Hij kopt een goede voorzet van Brandon Robinson binnen.