Frans Bauer steunt zijn dorpsgenoten van OG3NE met speciaal lied: 'Whop whop gas erop!'

FIJNAART - Frans Bauer uit Fijnaart is apetrots op zijn dorpsgenoten OG3NE, de drie zussen uit zijn dorp die Nederland vertegenwoordigen op het Eurovisie songfestival. Hij noemt de meiden uit Fijnaart de absolute top en vindt dat ze bij de hoogtes vijf moeten eindigen. Om ze te steunen schreef hij een lied dat vrijdag is gepresenteerd in Fijnaart.

Dit gebeurde heel toepasselijk op basisschool De Springplank, waar de meiden op school zaten. De kinderen van Frans zitten hier ook op.





"Ik ben hier als vader en niet als zanger" aldus Frans. Om de meiden aan te moedigen schreef hij een liedje: Whop whop gas erop. "Het is zo een liedje dat in je hoofd blijft zitten", zegt Frans. Hij denkt dat het songfestival sowieso de internationale doorbraak voor de meidengroep wordt.Ondertussen loopt de spanning in Fijnaart op. "Wat deze meiden de afgelopen weken presteerden is uniek", zegt Frans Bauer. Hij denkt dat OG3NE bij de beste vijf eindigt op het songfestival.Voor de leeringen van de Springplank kon de avond niet meer kapot. Hun idolen en dorpsgenoten O'G3NE traden als verrassing op. Fijnaart loopt al helemaal warm voor het songfestival.