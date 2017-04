Wordt Noa de nieuwe Voice Kids of niet? De finale is begonnen

HILVERSUM - Pakt ze de titel, of niet? De 14-jarige Noa Groenen uit Gemert staat vrijdagavond in de finale van The Voice Kids, die zojuist begonnen is. Ze neemt het op tegen vijf andere finalisten.

De zangeres uit Gemert beet het spits af. Ze zong de hit 'Scars To Your Beautiful' van Alessia Cara."Ontzettend goed gedaan. Je stond daar heel zeker en vrij. Nergens te veel en to the point. Ik geloof je als je zingt", zei jurylid Ilse DeLange na afloop.



Haar eigen coach, Marco Borsato, is ook blij met het optreden. "Je hebt de lat heel hoog gelegd. Jij bent echt een hele goede zangeres."

Meteen door

Na het optreden moest ze zich snel omkleden en weer naar het podium om samen met haar coach en teamgenoot Merle op te treden.

ZIE OOK: Vriendinnen van Noa moedigen haar aan bij The Voice Kids

'Zenuwachtig'

Noa was ‘erg zenuwachtig’ voor de finale, liet ze eerder deze week aan Omroep Brabant weten. Op het podium was dit niet direct te merken. Ze zong de eerste nummers erg zuiver.



Ze deed vier jaar geleden ook al mee aan de talentenjacht. Toen viel ze af in de tweede ronde, The Battles. Dit keer ging ze wel door en haalde ze dus zelfs de finale.