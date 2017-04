De beste friet van Brabant én Zuid-Nederland eet je bij Pieperz

VEGHEL - Dat hun friet lekker smaakt, dat wisten ze bij Pieperz in Veghel al. Vorig jaar werden ze tweede in de AD Friettest. Dit jaar behaalde Pieperz met hun zelfgekweekte aardappelen de derde plaats. "De enige opmerking ging over de verdeling van het zout. Wie weet gaan we het zeezout toch weer inwisselen voor gewoon zout."

Bedrijfsleider Adriaan van Grinsven is heel tevreden met de 9,5 van de AD-jury.



Aan de top

Hij ziet de derde plek niet als een achteruitgang. "Aan de top blijven is lastiger dan aan de top komen."



Adriaan is heel erg trots op het bedrijf en op zijn personeel. "Het is een topprestatie dat we gewoon nog steeds in de top 3 van Nederland staan."



Pieperz staat bekend om hun ambachtelijke friet met volle mayonaise en zeezout. "De aardappelen worden speciaal voor ons geteeld in Friesland."De friet wordt er, ondanks alle prijzen, niet veel duurder op. "Maar € 1,75 per portie."