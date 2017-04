Big Macs bouwen is voor Roy een serieuze zaak: 'Het is zoveel meer dan hamburgers flippen'

TILBURG - Hij mag zichzelf nèt niet de beste Big Mac-bouwer van Nederland noemen, maar is wel erg trots op zijn werk. De 28-jarige Roy Meulenbroek uit Tilburg deed donderdagavond een gooi naar de titel. Hij stond in de finale in Harderwijk, maar werd uiteindelijk vierde.

“Je hoopt natuurlijk altijd op meer, maar die vierde plek is niet verkeerd”, aldus Roy. Hij gaf zich een poosje geleden zelf op voor de wedstrijd. “Eigenlijk om te laten zien dat McDonalds zoveel meer is dan alleen hamburgers flippen.”

De Big Mac bestaat vijftig jaar. Reden voor de fastfoodketen om op zoek te gaan naar de beste ‘bouwer’ ervan in Nederland. De medewerker van McDonalds Tilburg-Zuid stuurde een filmpje in van hoe hij de hamburger maakt en werd één van de tien finalisten.

'Komt wel wat bij kijken'

“Mensen doen vaak negatief over de McDonalds, omdat het maar een fastfoodrestaurant is en we ‘slecht eten’ zouden hebben. Maar er komt echt wel wat kennis en vaardigheid bij kijken”, vertelt hij. “Sommige mensen zeggen: dat doe ik wel even. Die rennen na twee dagen gillend de keuken uit.”

Een serieuze zaak dus. “Er wordt gelet op hoe netjes je ‘m opstapelt en hoe snel je bent. Maar bijvoorbeeld ook hoeveel sla erop ligt.” Hij heeft de weken voor de finale dan ook extra geoefend op z’n werk. “Ik keek toch nog even goed naar de afwerking, voordat de Big Mac naar de klant ging.”



Niet goed getoast

Toch ging het in de finale dus niet perfect. “Ik weet van mezelf dat ik beter had gekund. Ik had een stukje brood niet goed getoast. Ook vond een jurylid dat ik er te weinig sla op had gedaan."