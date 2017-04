Glimmende provinciale Porsche raast verder over de Brabantse wegen

DEN BOSCH - Een APK-keuring van een glimmende Porsche. Zo noemde CDA-fractievoorzitter Marianne van der Sloot vrijdag de behandeling van de Perspectiefnota door Provinciale Staten. Dat is het moment waarop Provinciale Staten van Brabant beoordelen of het provinciale vehikel van Gedeputeerde Staten nog wel de weg op mag. De oppositie, met het CDA voorop, constateerde nogal wat mankementen maar bij de coalitie konden ze na afloop constateren dat met het aandraaien van een schroefje hier en daar de auto weer in orde was.

Profileren

De behandeling van de nota is bij uitstek de dag waarop de politieke partijen zich kunnen profileren. Dat coalitie en oppositie van mening verschillen is voorspelbaar, maar er bleek ook profileringsdrang tussen SP en VVD, twee partijen die nota bene samen de provincie besturen en bewijzen dat liberalen en socialisten best samen kunnen.





Maakt economie gelukkig?

De VVD mag graag ronkende teksten verspreiden over de Brabantse economie die tegen de klippen op groeit. SP’er Nico Heijmans vroeg zich na twee jaar samenwerken af of een groeiende economie de gewone Brabanders gelukkiger maakt.



Hij pleitte er voor om in de tweede helft van de bestuurstermijn vooral het oog te houden op die Brabanders die niet profiteren van de toenemende welvaart. Hij wilde vooral meer vaste banen in plaats van flexibele. Gedeputeerde Bert Pauli (VVD) zei meteen dat dat ook zijn wens is. Daarmee was deze plooi zo goed als glad gestreken.





Extra werk

Uiteindelijk doorstond de Porsche de APK zonder al te dure reparaties. Provinciale Staten gaven GS in de vorm van amendementen wel een koffertje met extra opdrachten mee waarvan de gedeputeerden dan weer vonden dat ze die al veel eerder hadden opgepakt omdat ze inderdaad in de hoogste versnelling gaan.





Er waren een paar zaken die in de tweede helft van de bestuursperiode wel extra aandacht krijgen: