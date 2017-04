Rico Verhoeven is ook buiten de ring lekker bezig: 'Aan de weg aan het timmeren'

ETTEN-LEUR - Rico Verhoeven heeft sinds zijn gewonnen gevecht met Badr Hari over aandacht niets te klagen. Toch gaat de kickbokser niet op alle uitnodigingen en vragen in. "Ik train veel en daarbuiten ben ik heel blij als ik bij mijn gezin ben."

Verhoeven opende vrijdag Vloerstart woning- en projectinrichting in Etten-Leur. En zo heeft hij vaak iets te doen. "Ik ben druk, ik doe zoveel dingen." Hij is bezig met een app die te maken heeft met fit blijven, er komt een nieuwe kledinglijn aan, hij geeft motivatiespeeches voor grote bedrijven en Verhoeven is bezig met zijn volgende wedstrijd op 20 mei. "Ik heb het superdruk, maar het zijn alleen maar leuke dingen."Het duel met Badr Hari heeft Verhoeven veel gebracht. "Het heeft me een positieve boost gegeven, in alles. In de media, in mijn ondernemerswerk. Ik ben zo lekker bezig. Ik ben aan alle kanten aan de weg aan het timmeren.""Maar ik ga niet overal op in", geeft Verhoeven aan. "Ik heb daar ook bijna geen tijd voor. Ik ben in principe altijd aan het trainen. En daarbuiten ben ik heel blij als ik thuis ben, bij mijn gezin. Er is ook geen geldbedrag wat er tegenover staat om niet bij mijn gezin te zijn, die tijd is zo kostbaar. En als je het alleen voor het geld moet doen, daar word je ook geen gezelliger persoon van."In de sportwereld was Verhoeven al een bekend persoon, na zijn wedstrijd tegen Badr Hari is hij bij een nog groter publiek bekend. Hij is een BN'er. "Maar ik ben gewoon Rico en ik doe lekker wat ik doe. Al die aandacht is wel leuk, uiteraard. Mensen willen op de foto, ze willen een praatje maken. Ik ben er enthousiast over. Het is alleen maar liefde en die geef ik heel graag terug."Over een maand staat hij weer in de ring. "Op 20 mei, dat is bijna om de hoek. Een kleine vier weken. Na anderhalf jaar terug in Nederland, dat is lekker." Verhoeven neemt het op tegen Ismael Lazaar. "Een Brabants onderonsje, ik heb er zin in."