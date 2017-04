Een wijntje bij de kapper of in de boekhandel? Niet meer in Den Bosch

Geen wijn meer bij de kapper of boekhandel. (Foto: archief)

DEN BOSCH - Een wijntje drinken bij de boekenhandel of terwijl je haar geknipt wordt. In Den Bosch kan het niet meer. De gemeente heeft besloten om te stoppen met de proef waarbij ondernemers zonder drankvergunning een borrel mogen schenken aan hun klanten.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) startte de proef april vorig jaar. De SlijtersUnie was het er niet mee eens en stapte naar de rechter. Die bepaalde echter dat de proef niet hoefde te stoppen.



ZIE OOK: Wijntje of biertje bij de kapper blijft in Brabant voorlopig normaal

De SlijtersUnie liet het er niet bij zitten en spande een kort geding aan tegen één gemeente die de proef hield: Nieuwegein. Dit keer kreeg de brancheorganisatie wel gelijk van de bestuursrechter in Utrecht.



Advies bezwarencommissie

De unie maakte daarna ook bezwaar bij andere gemeente. Het college van B en W van Den Bosch heeft daarom de gemeentelijke bezwarencommissie naar de kwestie laten kijken. Die adviseerde met de proef te stoppen.

Aan de proef deden in totaal negen Brabantse gemeenten mee. Roosendaal besloot eerder ook al te stoppen met de pilot.