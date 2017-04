Advies: N279 Veghel-Asten blijft één rijstrook breed

HELMOND - De provinciale weg N279 tussen Veghel en Asten wordt niet breder, zoals dat met het deel tussen Veghel en Den Bosch wel is gebeurd.

Gemeenten, provincie, Rijkswaterstaat en het waterschap hebben dat beschreven in een voorlopig advies dat vrijdag naar buiten kwam.



Stoplichten weg

De kruisingen worden wel voor een groot deel ongelijkvloers, zodat het verkeer niet steeds voor stoplichten hoeft te stoppen.



Verder adviseren de bestuurders om de weg om de Helmondse wijk Dierdonk te leggen, zodat het (zware) verkeer niet dwars door woongebied heen hoeft. De weg moet dan wel door een natuurgebied in Gemert-Bakel.



Te druk

De N279 is een belangrijke economische ader. Veel grote bedrijven tussen Den Bosch en Helmond (Jumbo, Kuehne + Nagel, Sligro) laten vrachtverkeer via de N279 de rest van Nederland intrekken.



De provinciale weg dreigt de komende jaren dicht te slibben. Verbreding is een hele opgave omdat de weg op veel plaatsen strak tussen de Zuid-Willemsvaart en gebouwen van bedrijven ligt.



Verbreding

Het deel tussen Veghel en Den Bosch is de afgelopen jaren al aangepakt. Sinds december heeft het verkeer daar beschikking over twee rijstroken. Vrachtverkeer houdt de boel niet langer op en de stoplichten zijn verdwenen.



Dat scheelt automobilisten zo'n acht minuten reistijd. Wel wordt er veel te hard gereden.