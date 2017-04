Agenten blijven veel valse briefjes van vijftig vinden: 'Let goed op!'

ROOSENDAAL - De afgelopen week zijn er veel valse briefjes van vijftig onderschept in West- Brabant. Vrijdagnacht hadden agenten weer 'prijs', in Roosendaal en de in de gemeente Rucphen.

In Roosendaal werden twee briefjes onderschept in de wijk Kalsdonk. Een wijkagent waarschuwt haar Twittervolgers om goed op te letten bij het aannemen van briefjes van vijftig. In de gemeente Rucphen hield een agent iemand aan die een vals biljet bij zich had. Dat heeft een nachtje cel gekost.



Vervalsingen

Van het vijftigeurobiljet worden de meeste vervalsingen gemaakt. Waarschijnlijk omdat het een gangbaar biljet is dat toch een behoorlijke waarde vertegenwoordigt.



De Nederlandsche Bank heeft begin deze maand een nieuw vijftigeurobiljet uitgebracht dat beter beveiligd is tegen vervalsing.