Snapchatters kunnen tijdens PSV-Ajax door spelerstunnel wandelen

EINDHOVEN - Zin om zondag naast Guardado of De Jong door de spelerstunnel te wandelen? Dat kan als je een Snapchatter bent. PSV gaat rondom de klassieker tegen Ajax de Snapchat Spectacles gebruiken. De wat? Lees en leer!

De Snapchat Spectacles is een speciale zonnebril met ingebouwde camera. Je kunt er korte filmpjes mee maken. PSV gaat dat zondag doen. De filmpjes, die Snaps heten, zijn direct te zien op het kanaal van PSV. Volg je de wedstrijd via dat kanaal, dan zie je dus alles via het perspectief van de drager.



Achter de schermen

PSV belooft een kijkje achter de schermen. En: 'We laten je het duel beleven alsof je naast de spelers, supporters en staf loopt'.