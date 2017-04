Omstreden omleiding N279 lijkt van de baan, Zijtaart voorzichtig blij

ZIJTAART - Er gaat een voorzichtige zucht van opluchting door Zijtaart. Volgens een voorlopig advies is een omleiding van de N279 dwars door een buurtschap niet nodig. "Ja, daar zijn we wel blij mee."

De N279, een drukke provinciale weg tussen Helmond en Den Bosch, wordt verbouwd. Op sommige plaatsen is de weg al breder gemaakt, maar over het stuk tussen Veghel en Asten moet nog besloten worden.



'Gedrocht'

Een stuurgroep met daarin gemeenten, provincie, Rijkswaterstaat en het waterschap adviseren om in plaats van een omleiding bij Zijtaart, het bestaande stuk weg te verbeteren.



"Wij hebben steeds betoogd dat die omleiding een gedrocht is", reageert Ed Diebels namens de werkgroep 'Geen omleiding N279'. "Het lijkt nu zo te zijn dat ze dat zelf ook zien", constateert hij voorzichtig.



Omrijden werkt niet

De omleiding zou dwars door buurtschap Den Doornhoek (45 woningen) worden gelegd. Verkeer zou dan via de A50 weer op de N279 moeten komen en hoeft niet over een smal stuk weg tussen de Zuid-Willemsvaart en een bedrijventerrein.



Dat smalle stuk is echter wel de kortste route. Met de omleiding zou je letterlijk ver om moeten. "De verkeersonderzoeken laten zien dat maar heel weinig automobilisten kiezen voor de omleiding en er nog veel verkeer op de huidige route blijft rijden. Daarmee is de omleiding dus geen échte oplossing", schrijft provinciebestuurder Christophe van der Maat in het voorlopig advies.



2018

Het voorlopige advies moet nog worden besproken in de gemeenteraden en in de Staten. De provincie hoopt dat het definitieve plan in 2018 klaar is. Diebels: "Wij blijven de zaak kritisch volgen natuurlijk. En we zullen weer in actie komen als dat nodig is."