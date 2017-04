Vajèn van den Bosch speelt hoofdrol in musical over Gloria Estefan

OIJEN - Vajèn van den Bosch uit Oijen gaat de hoofdrol spelen in 'On Your Feet!', de musical over het leven van Gloria Estefan. De 19-jarige actrice kruipt in de huid van de beroemde zangeres. Wie de rol van Emilio Estefan, de man van Gloria, gaat spelen, is nog niet bekend.

'On Your Feet' gaat op 29 oktober in première in het Beatrix Theater in Utrecht. Alle populaire songs van Gloria Estefan en de Miami Sound Machine, zoals 'Conga', 'Get on your feet' en 'Rhythm is gonna get you', zullen worden vertolkt.



De musical is de opvolger van de musical 'The Bodyguard'. De productie is in handen van Albert Verlinde uit Cromvoirt en Joop van den Ende.



Vajèn van den Bosch was eerder te zien in het theater als Sandy in 'Grease' en als Liesl in 'The Sound of Music'. Op tv speelde ze rollen in Nieuwe Tijden en SpangaS.