Pizzakoerier in gezicht gebeukt wegens 'ergerlijk verkeersgedrag'

TILBURG - Een 45-jarige Tilburger is vrijdagmiddag opgepakt omdat hij een pizzakoerier vol in het gezicht had geslagen. Dat zou hij gedaan hebben omdat hij zich ergerde aan het verkeersgedrag van de bezorger.

Twee handhavers van de gemeente zagen dat gebeuren terwijl ze een parkeercontrole uitvoerden aan de Schouwburgring. Ze zagen hoe de pizzakoerier op de fiets werd ingehaald door een andere fietser. Die draaide om en reed de bezorger tegemoet.



Bloedende mond

De man zei iets tegen de koerier en stompte hem daarna plotseling met zijn vuist vol in het gezicht. Dat kwam de pizzabezorger op een bloedende mond te staan. Zijn belager stapte weer op de fiets en vertrok maar werd aangehouden door een van de parkeerwachters.



Op het politiebureau verklaarde de verdachte dat de koerier bijna tegen een vrouw met een kinderwagen aanreed. Toen hij hem vroeg of hij dat zelf normaal vond, had de jongen nonchalant de schouders opgehaald. Hij dacht ook nog gehoord te hebben dat de bezorger hem uitschold. Vandaar de vuistslag, aldus de verdachte.