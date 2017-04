Traumahelikopter voor zwaargewonde bij bedrijfsongeval in Oosterhout

OOSTERHOUT - Bij een transportbedrijf in Oosterhout is vrijdagavond iemand zwaargewond geraakt. Dat gebeurde tijdens het laden en lossen van een vrachtwagen.

De gewonde zou een vrouw zijn, er viel een object op haar. Hoe dat kon gebeuren, is onduidelijk.



Het slachtoffer werd per ambulance naar een oprit van de A59 gebracht. Daar stond een trauma-arts klaar die met een helikopter was gekomen.



Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. Over de verwondingen is niets bekend.