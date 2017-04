Twee drugsdealers opgepakt in Roosendaal

ROOSENDAAL - De politie in Roosendaal heeft vrijdagavond drie mannen aangehouden, nadat een tweetal drugs had verkocht. Agenten zagen rond negen uur dat op de Begijnenberg een man softdrugs bij twee dealers kocht.

De 26-jarige koper uit Roosendaal werd aangehouden en even later weer vrijgelaten. De twee 22-jarige dealers bleken ook harddrugs, een mes en duizend euro contant geld bij zich te hebben. Het duo is voor verder onderzoek naar cellencomplex Mijkenbroek in Breda gebracht.