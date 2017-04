Reddingsbrigades Noordoost-Brabant moeten op zoek naar nieuwe financiering

DEN BOSCH - De brigades van Reddingsbrigade Nederland in Noordoost-Brabant moeten op zoek naar een nieuwe manier om hun brigade te bekostigen. De veiligheidsregio verkiest de brandweer boven de brigades in de strijd tegen het hoogwater.

Vanaf komend jaar moeten de veiligheidsregio’s zelf een eigen reddingsgroep van vier boten per regio onderhouden. Het idee was dat de regio’s allemaal een deel van de nationale reddingsvloot van de Reddingsbrigade Nederland zouden overnemen.



Brandweer

Maar een deel van de 25 veiligheidsregio's kiest voor andere oplossingen in de strijd tegen hoogwater. De Veiligheidsregio Noordoost-Brabant lost het op door met de brandweer samen te werken.



"Dan zullen onze vier brigades in deze regio op zoek moeten naar een nieuwe financiering voor hun boten", constateert directeur Luc Dietz van de Reddingsbrigade Nederland. Het gaat om een begroting van ongeveer 27.000 euro per jaar.



Expertise

Hierdoor gaat veel expertise verloren, vreest Dietz. De organisatie houdt zaterdag een hoogwateroefening rondom Fort Crèvecoeur in Den Bosch. "Van onze duizend goed geoefende en opgeleide vrijwilligers is een deel dadelijk niet meer nodig. Daar baal ik enorm van."



De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant blijft wel samenwerken met Reddingsbrigade Nederland. De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost hoeft niet mee te doen, omdat daar geen overstromingsrisico is.



Nationale reddingsvloot

De nationale reddingsvloot werd opgericht na de watersnoodramp van 1953. Tot nu toe betaalde het ministerie van Veiligheid en Justitie mee aan het in stand houden ervan. Vanaf 2018 zijn de veiligheidsregio’s verantwoordelijk voor de financiering.



De boten van de nationale reddingsvloot worden ook ingezet voor andere doeleinden. Zo houdt de Reddingsbrigade Nederland toezicht in recreatiegebieden, maar staat ze in het hele land ook paraat bij intochten van Sinterklaas en nieuwjaarsduiken.