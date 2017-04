Brabantse platenzaken en artiesten vieren Record Store Day

VEGHEL - In platenzaken door heel Brabant wordt zaterdag Record Store Day gevierd. Het is een jaarlijkse ode aan de onafhankelijke platenwinkel. Veel platenzaken, zoals Wil’m in Veghel, pakken het groots aan met speciale optredens.

Willem Arts is eigenaar van de Veghelse platenzaak en was zaterdagochtend al sinds vijf uur met tien man het podium aan het opzetten. "Je kan het eigenlijk al een festivalletje noemen," vertelt Arts trots. "Dik 300 man op het plein buiten, een volle winkel. We zetten onszelf als platenwinkel even in het zonnetje."



Arts heeft een aardige line-up op het podium staan. "Bex Marsh is een grote bluesartiest uit Engeland. En Navarone is natuurlijk ook geen onbekende", aldus Arts. "En de platenverkoop gaat ook erg goed. Er komen mensen van verder weg op zo'n dag."



Björn van der Doelen is een van de artiesten die deze dag bij platenzaken langsgaat om te spelen. “Ik moet nu tussen de shows door snel langs huis om meer platen te pakken. Zo snel kan het gaan”, lacht Björn vanuit de auto. Hij komt net van een optreden in Eindhoven en speelt nog in Breda en Tilburg.



“Ik ben opgegroeid in de tijd van cd’s, maar ik hou echt van het krakkemikkig geluid van vinyl op een slechte platenspeler”, aldus de Eindhovenaar. “Het is mooi om te zien hoe echte liefhebbers vandaag komen kijken, een plaatje kopen en deze ook thuis aandachtig gaan beluisteren. En dan klink ik misschien als een ouwelul, maar het is gewoon zo.”



Naast Wil'm in Veghel is er nog een tal aan winkels die Record Store Day vieren. Hieronder kun je zien waar en wanneer het allemaal gebeurt.



Veghel – Wil’m

13:00 Navarone

14:00 Bex Marsh

15:00 Robert Ten Hartigh

16:00 Rob Klerkx and The Secret

17:00 Argus



Bergen op Zoom – Waterput

14:00 Het Zesde Metaal

15:00 Foes

16:30 Chantal Acda

17:15 Bartek

17:45 Tamino

18:15 Navarone



Breda – Green Vinyl

14:00 Damé

16:00 Fools Never Differ



Breda – Grey Past

13:30 The Mighty Breaks

14:30 Iguana Death Cult



Breda – Roots Mail Music

13:15 The Spvrk

14:45 Tom Neven

16:00 Björn van der Doelen



Breda – Velvet

14:00 Rob Klerkx and The Secret

15:00 Cosmic Carnaval

16:00 The Spvrk



Den Bosch – Maestro’s Recordcafe

12:00 Helge

14:30 Holymen

16:00 Living Room Heroes



Den Bosch – Stichting De Langspeelplaat

18:00 Tino



Oss – CD Kiosk

14:30 Canshaker Pi

16:00 Broken Brass Ensemble

17:00 Orange Skyline



Tilburg – Sounds

14:00 Poppel

15:00 Grim Tim

16:00 Bertus Borgers & The Young Retro’s

17:30 Björn van der Doelen