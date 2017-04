Zangeres Anneke van Giersbergen aan de wandel voor vluchtelingen

SINT-MICHIELSGESTEL - Zangeres Anneke van Giersbergen is hard aan het oefenen. Dit keer niet voor optredens met haar metalband VUUR, maar voor een wandeling van veertig kilometer voor het goede doel. Zaterdag liep ze er twintig: "Ik zit vaak hele dagen in de studio. Een paar uur lopen is dan heerlijk."

"Ik wandel bijna elke dag wel een stuk. Soms een half uur, soms twee. En soms maak ik echt een lange tocht." Van Giersbergen vertelt enthousiast, terwijl ze met een van haar beste vriendinnen in de bossen bij Arnhem loopt. "Het werkt goed om je hoofd leeg te maken. Maar soms leer ik ook juist nummers uit mijn hoofd tijdens mijn wandelingen."De in Sint-Michielsgestel geboren metalzangeres vertelt hoe ze eerst vooral wandelde door steden waar tournees haar brachten. "Maar ik wilde wat serieuzer gaan lopen, ook 'power walken'. Juist toen las Van Giersbergen over de Nacht van de Vluchteling , een sponsorloop van veertig kilometer. Het ingezamelde geld gaat naar noodhulp voor vluchtelingen in de regio. De zangeres: "Toen dacht ik, ik heb een doel!"En dus loopt de zangeres in juni een route van veertig kilometer tussen Nijmegen naar Arnhem. Ze hoopte daarmee 500 euro op te halen bij sponsoren. Maar de teller tikte zaterdag de 1000 euro aan. En daar is ze blij mee: "Ik vind het nooit zo fijn om mezelf heel politiek uit te laten op social media. Maar de vluchtelingenkwestie vind ik wel heel nijpend. Dan is het tof om daar geld voor op te halen en misschien een beetje bij te dragen aan bewustwording."Voorlopig traint Van Giersbergen lekker door: "En dan moet het goedkomen."