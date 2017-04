Te hoge vrachtwagen ramt viaduct en valt om

HANK - Op de Kurenpolderweg in Hank is een vrachtwagen zaterdagmiddag tegen een viaduct gereden. Het voertuig was tachtig centimeter te hoog. Door de klap viel de vrachtwagen om. De chauffeur raakte lichtgewond.

Volgens een woordvoerder van de brandweer had de vrachtwagenchauffeur een andere wagen bij zich dan waar hij normaal mee rijdt. Hij ging er vanuit dat de wagen onder het viaduct zou passen, maar dat was dus niet het geval.



Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ook de brandweer en politie kwamen ter plaatse.