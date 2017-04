Motorcrosser Brian Borgers kijkt uit naar Grand Prix: "Ik rijd steeds sneller"

VALKENSWAARD - Nu motorcrosser Jeffrey Herlings uit Oploo is doorgestroomd naar de zwaarste klasse MXGP, liggen de kansen open voor andere crossers. Ook Brian Bogers (20) uit Eindhoven hoopt op grote successen in de klasse MX2. Zondag krijgt hij een kans tijdens de Grand Prix in Valkenswaard.

Zaterdag werd er flink getraind op het circuit in Valkenswaard. Bogers zette er een achtste tijd neer. “Het ging dus niet slecht”, vond de motorcrosser. “De baan is sneller dan vorig jaar en dat past wel bij me.”



Pech gehad

In het algemeen klassement staat de Eindhovense crosser nu op de twaalfde plaats. “Dat is niet wat ik ervan had verwacht”, zegt Bogers. “Ik heb ook wel wat pech gehad. Ik ben een paar keer gevallen en ook de motor werkte niet altijd mee.”



Ziet hij zichzelf als de opvolger van Herlings? Bogers: “Ik ben wel hetzelfde type als Jeffrey, al is hij wel een soort machine. Dat hoop ik ook ooit te worden. En natuurlijk wil ik ook graag ooit de overstap maken naar de MXGP.”



Steeds sneller

De motorcrosser hoopt zondag in Valkenswaard in de prijzen te vallen. “Maar dat geldt natuurlijk voor alle deelnemers. Iedereen wil in de voetsporen van Herlings treden en we zijn dus allemaal nog sneller gaan rijden. Het wordt een spannende wedstrijd.”