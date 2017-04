Drie reeën te water in Wilhelminakanaal, één diertje overleden

DONGEN - Drie reeën kwamen zaterdagochtend in het Wilhelminakanaal in Dongen terecht. Twee reeën werden gered, de derde overleefde het niet.

De diertjes kwamen ter hoogte van het Kanaaldijk Noord in Dongen in het water terecht. Langs het kanaal zijn verschillende bruggetjes en een van de drie kon via een bruggetje het water uit klimmen.



Veilig op het droge

De brandweer van Dongen heeft samen met een visser een tweede ree gered en veilig op het droge gekregen. Het derde reetje kon niet meer gered worden.