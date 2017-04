Oosterhouter botst in achtervolging tegen paal en politiewagen

OOSTERHOUT - Een 22-jarige man uit Oosterhout heeft vrijdagnacht met zijn auto een stopteken van de politie genegeerd. Een achtervolging volgde waarbij hij tegen een verkeersbord en een politieauto reed. Hij liet zijn auto onbeheerd in Made achter en ging er vandoor.

De Oosterhouter negeerde aanvankelijk het stopteken van de politie rond drie uur op de Strijenstraat. Hij drukte flink op het gaspedaal in en haalde snelheden van 140 km/u. Uiteindelijk raakte hij op de kruising van de Abdis van Thornstraat met de Ridderstraat een verkeersbord en botste hij ook tegen een politieauto.



De volgende dag is de man bij zijn huis aangehouden. Hij verklaarde zelf geen alcohol te hebben gedronken. Zijn rijbewijs is ingevorderd en wordt proces-verbaal opgemaakt.