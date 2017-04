Wie helpt Uden uit de brand? Brandweermannen gezocht!

UDEN - De brandweer in Uden is op zoek naar vrijwilligers. In een korte tijd gaat een flink aantal brandweermannen weg. Alles werd zaterdag uit de kast getrokken om mensen te motiveren.

"Op het moment dat je pieper afgaat, dan voel je de adrenaline door je lijf gieren", weet vrijwilliger Pieter Peeters. "Mensen helpen, dat is het mooiste wat er is." Hij zet het zwaailicht even aan. "Ik kan hier nog steeds van genieten", zegt hij met pretoogjes.

Vrijwillig

Het brandweerkorps werkt, net als de meeste kleinere plaatsen, uitsluitend met vrijwilligers. Een aantal van hen gaat binnenkort verhuizen of met pensioen. "We zoeken daarom zes tot acht nieuwe mensen", vertelt Ivo van Wolferen. "Nu is er nog geen tekort, maar het duurt even om mensen op te leiden. Daarom willen we nu al mensen aantrekken."

Nieuwe talenten krijgen een uitgebreide opleiding. Van Wolferen: "Het is vrijwilligerswerk, maar niet vrijblijvend. Het kost veel geld en tijd om deze mensen op te leiden. Daarom hopen we dat ze lang blijven plakken."

Enthousiaste Brabanders kunnen zich als de brandweer aanmelden via de website.