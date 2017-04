Rottweiler Academy is laatste hoop voor baasjes: 'Van heinde en verre komen ze hier trainen'

BREDA - Van heinde en verre komen rottweilerbezitters naar Breda gereden. De Rottweiler Academy is vaak hun laatste hoop. Bij andere hondenclubs worden de honden bijvoorbeeld weggestuurd. Ninette Meertens doet samen met haar hond Kyra al een tijd mee aan de traingen. "Op een gegeven moment wordt het meer dat zij mij uitlaat dan dat ik de hond uitlaat. Dat moet niet kunnen."

Haar hond Kyra pakte een paar jaar geleden per ongeluk een bal van een andere hond af.



Trauma

"Toen hingen er drie honden bij Kyra in haar nek", aldus Ninette. Toen haar vriend wilde bevrijden, werd ook hij gebeten. "Dat was nogal een trauma."



Vanaf dat moment ging het met Kyra minder goed. "Uitlaten was echt geen plezier meer. Alle honden die ze tegenkwam, daar reageerde ze zo heftig op. Het huilen stond me echt nader dan het lachen."



Niet geslagen en niet geschopt

Er moest een oplossing komen. Ninette probeerde het eerst bij een andere hondenschool. "Daar wilden ze dat ik Kyra met een prikband ging trainen. Iets wat ik absoluut niet wilde." Zo kwam Ninette uiteindelijk bij de Rottweiler Academy terecht.



Eigenaar Piet van Winkel heeft meer dan vijfenveertig jaar ervaring in het trainen van de honden. "Wat wij vooral doen is op een zeer positieve manier trainen. Dat doen we zonder prikkettingen, zonder slipkettingen. Er wordt niet geslagen, niet geschopt en er wordt lief tegen ze gesproken."



De Bredase rottweilerschool is erg in trek. "Er komen zelfs mensen uit Duitsland en België wekelijks naar Breda gereden om hier trainingen te volgen met hun hond."



Geen vechthonden

Piet benadrukt dat rottweilers niet tot de groep ‘vechthonden’ behoren, maar dat er wel veel verwarring over is. Rottweilers zijn werkhonden. “Ze zijn van oudsher gefokt voor bewaking en verdediging. De honden zijn daardoor iets prikkelbaarder en alerter dan andere grote rassen. Daarom vallen ze onder de hoog-risicogroep”, aldus Van Winkel.

Andere hoog-risico honden zijn onder meer de Amerikaanse pitbullterriër en de bulterriër. De reden? Als deze honden bijten, brengen zij veel ernstigere schade dan een gemiddelde andere hond



Opgelucht

Met Kyra gaat het nu veel beter. Baasje Ninette is enorm opgelucht. "Zelfs zo opgelucht dat ik meedoe aan een demo-team. Wie had dat ooit gedacht? We zijn er nog lang niet, maar ik zie al heel veel goede resultaten."