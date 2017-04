Ze zijn weer terug: treinen in De Spoorzone

TILBURG - Eten in cultureel erfgoed. Het kan in Tilburg. In de Spoorzone. Daar werd vroeger aan treinen van de NS gesleuteld en nu zit er een restaurant. Twee oude treinstellen zijn omgetoverd tot een grand-cafe 'oude stijl'.

Oude tijden herleven in De Spoorzone. Van 1868 tot 2011 was hier de werkplaats van de Nederlandse Spoorwegen. Daarna werd het terrein ontwikkeld tot een stedelijk gebied met woningen, kantoren, horeca en uitgaansmogelijkheden.



Treinen uit 1900 en 1930

Sander Overweg is eigenaar van restaurant De Houtloods. Een pand uit 1867. Vroeger een houtopslag. Het hout werd via een trein aangeleverd. De rails ligt er nog en dus was de keuze voor oude treinen op hun terrein snel gemaakt. "De treinen passen in de historie van ons pand en van de stad Tilburg. Ik hoop dat iedereen ons concept gaat omarmen".



Rit reserveren

De oude treinen zijn helemaal gerestaureerd in oude stijl. Bezoekers kunnen een rit reserveren. "We serveren één tot twee gangen of alla carte. Je kan binnen anderhalf uur gegeten hebben", aldus Nik Tonglet, chef-kok en mede-eigenaar. "En wil je blijven hangen? Dan boek je de laatste rit en dan ga je door in het 'nachtnet'. Het voelt dus als een echte treinrit".