Hoe bouw je de allerlekkerste hamburger?

TILBURG - Al vijftig jaar kunnen bezoekers van McDonalds genieten van de Big Mac. Een dubbeldikke hamburger met sla, tomaat, uitjes én kaas. Maar hoe maak je nou de beste Big Mac?

Roy Meulenbroek uit Tilburg werd donderdag bijna de beste Big Mac-bouwer van Nederland. Roy werkt bij de McDonalds in Tilburg-Zuid en werd vierde in de finale van de hamburger-wedstrijd.



Geheim ingrediënt

Naast een goede schep saus, een goed gebakken hamburger en genoeg sla, is één ingrediënt echt belangrijk voor de perfectie Big Mac: passie. "Je eigen passie erin stoppen, dan smaakt het toch beter. Dat komt er gewoon uit", zegt Roy.