Valkenswaard overspoeld door motorcrossliefhebbers

VALKENSWAARD - Valkenswaard staat vandaag in het teken van de Grand Prix motorcross. Dertigduizend motorliefhebbers overspoelen zaterdag en zondag het Oostbrabantse motorcrosswalhalla. Zaterdag werden er kwalificatiewedstrijden gereden en werd er nog getraind.

Jeffrey Herlings komt uit in de MXGP. De afgelopen twee jaar won hij steeds de GP van Valkenswaard in de MX2 klasse.



Lees ook: Jeffrey Herlings gaat geen gekke dingen doen bij de GP Valkenswaard:'Dit is nu een leerjaar



Bezoekers komen uit heel Europa naar Valkenswaard toe. Ze genieten van de dag. Eén bezoeker verwoordt het goed: "Motorcross, biertje erbij, alles is mooi".