Nabestaanden willen laatste camerabeelden MH17-slachtoffers zien

EINDHOVEN - Nabestaanden van de MH17-slachtoffers proberen al jaren de laatste bewegende beelden van hun dierbaren te zien. Dat hebben nabestaanden en het bestuur van Stichting Vliegramp MH17 gemeld aan RTL Nieuws.

Door bewakingscamera’s van luchthaven Schiphol zijn beelden gemaakt. Deze opnamen zijn in bezit van het Openbaar Ministerie. Het OM weigert de beelden te delen met nabestaanden meldt RTL Nieuws.



34 beveiligingscamera's

Op de opnamen zijn passagiers en bemanningsleden van vlucht MH17 te zien terwijl zijn inchecken voor hun vlucht naar Kuala Lumpur.



Het gaat om materiaal dat is gemaakt door 34 beveiligingscamera’s in de vertrekhal en lounge van Schiphol. De opnamen zijn gemaakt op 17 juli 2014 tussen 04.00 en 14.00 uur. De luchthaven heeft de beelden aan het OM gegeven.



Kwaliteit niet goed genoeg

Al in 2015 probeerden nabestaanden van de slachtoffers deze beelden te zien te krijgen. Tevergeefs. Volgens het OM is het onbegonnen werk om de opnamen van 34 camera’s te bekijken en van elke reiziger na te gaan of dit een slachtoffer is van de crash van MH17. Ook zou de kwaliteit van de beelden niet goed genoeg zijn om individuele slachtoffers te herkennen.



Uit onderzoek van RTL Nieuws zou blijken dat twee families wél opnamen in bezit hebben. Ze zouden deze hebben gekregen van twee familierechercheurs. Stichting Vliegramp MH17 snapt de argumenten van het OM maar zegt dat het voor nabestaanden heel belangrijk is de beelden te krijgen.



Toch beelden bekijken?

Minister Blok van Justitie heeft toegezegd te kijken of nabestaanden de beelden toch kunnen bekijken. De mogelijkheden worden onderzocht.



Bij de ramp met vlucht MH17 kwamen 193 Nederlanders om het leven. Vijftig van hen kwamen uit Brabant.



Lees alle berichtgeving over het vliegtuigongeluk op de themapagina omroepbrabant.nl/MH17.