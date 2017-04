Motorcrossers Herlings en Coldenhoff kijken uit naar Grand Prix: 'Alles is mogelijk'

VALKENSWAARD - De motorcrossers Jeffrey Herlings uit Oploo en Glenn Coldenhoff uit Heesch komen zondag in actie tijdens de Grand Prix in Valkenswaard. Na de kwalificatie van zaterdag is het tweetal optimistisch gestemd. Herlings denkt zelfs aan een podiumplaats.

De twee Brabantse crossers komen uit in de klasse MXGP. Coldenhoff haalde zaterdag in de kwalificatieronde de tiende plaats. "Ik lag lange tijd zevende, maar vlak voor het einde viel ik", vertelt de motorcrosser. "Een andere deelnemer reed tegen me aan. Gelukkig is er niks ernstig gebeurd en kan ik zondag gewoon goed starten."



Alles is mogelijk

Coldenhoff was redelijk tevreden, maar denkt zondag hoger te kunnen eindigen. "Het is mijn thuisbaan, dus alles is mogelijk. Tijdens de kwalificatie was mijn start niet goed. Als dat beter gaat, is een plek in de top vijf zeker mogelijk."



Herlings finishte tijdens de kwalificatie als vierde. Hoewel hij tevreden was, hoopt hij zondag toch op een podiumplek. "Dat moet wel lukken", verwacht de crosser. "De snelheid is er dus ik moet gewoon gaan knallen."



Blijven vechten

Grote concurrent is Italiaan Antonio Cairoli die zaterdag won en ook de eerste plaats in het klassement inneemt. "Hij is nu goed in vorm en een favoriet voor de titel", erkent Herlings. "Het zal moeilijk worden om hem te verslaan, maar alles is mogelijk. Ik blijf vechten."