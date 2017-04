Wereldtop skateboarden strijdt in Klokgebouw bij WK Longboarden - FOTO'S

EINDHOVEN - Deelnamers vanuit Guatemala tot Korea, van Brazilië tot Spanje: zo’n duizend skateboarders van over de hele wereld zijn dit weekend aanwezig bij het WK Longboard Dancing in het Klokgebouw in Eindhoven.

Longboarden is een mix van freestyle skateboarden, surfen en dansen. Als de broer van skateboarden, ontstond longboarden als ‘surfen op straat’. Uitgevonden door surfers in de jaren zeventig die hun techniek wilden verbeteren op dagen zonder golven.



Sinds een jaar of vijf heeft de sport aan populariteit gewonnen en is er dus ook een wereldkampioenschap ontstaan.



Op zaterdag kregen jonge aanstormende talenten de kans om zich te laten zien. Op zondag komen de beste longboarders van de wereld in actie. Zij zullen dan in het Klokgebouw strijden om de titel.



Onze fotograaf stond zaterdag langs de lijn bij de longboarders, je kunt de fotoserie hier bekijken.