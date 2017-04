Chalet brandt tot de grond toe af op camping Oisterwijk

OISTERWIJK - In Oisterwijk is een chalet op camping De Reebok helemaal uitgebrand. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.

De brandweer was er snel bij en kon naastgelegen chalets veilig stellen. Ook een schuurtje dat bij het chalet hoorde is afgebrand.



Er was niemand in het huisje aan de Duinenweg in Oisterwijk aanwezig.