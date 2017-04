Vrouw rijdt door hekwerk van brug

EINDHOVEN - Bij een ongeval op de Orpheuslaan in Eindhoven is zondagochtend een auto door het hekwerk van een brug gereden. De auto kwam enkele meters lager op de John F. Kennedylaan terecht. De bestuurster is niet gewond geraakt. Volgens het slachtoffer is ze boven op het viaduct door een andere auto aangereden, waardoor ze de controle over het stuur verloor en naar beneden ging.

De vrouw die in de auto zat is door de ambulancedienst nagekeken op verwondingen. Ze had naar eigen zeggen alleen een bult op haar hoofd, maar raakte verder niet gewond.

De auto is afgesleept door een bergingsbedrijf.