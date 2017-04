Man laat broek zakken voor medewerkster winkel

GELDROP - Een man is zaterdagmiddag aangehouden nadat hij zijn broek liet zakken in een kledingwinkel aan de Mierloseweg in Geldrop. Dit deed hij voor een medewerkster van de winkel. Waarom de man dit deed, is niet bekend.

De man is een 53-jarige Eindhovenaar. Een paar dagen geleden deed de man hetzelfde in deze winkel.



Vastgezet

Hij is meegenomen naar een politiebureau en vastgezet voor verder onderzoek.