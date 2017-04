Jongen (12) slaat vrouw in gezicht

TILBURG - Een 12-jarige Tilburgse jongen is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden omdat hij een vrouw in het gezicht zou hebben geslagen. Dit zou rond kwart over vier gebeurd zijn in de Spoorlaan, na een woordenwisseling.

De moeder van de jongen schrok heel erg toen ze hoorde van de arrestatie. Zij dacht dat haar zoon bij een neefje logeerde.



De jongen ontkent de vrouw te hebben geslagen. Hij zegt dat hij haar alleen een duw gaf nadat de vrouw - een 25-jarige Vlijmense - hem in het gezicht krabde.



Billen van schoonzus

Vlak daarna arresteerde de politie in het uitgaanscentrum ook een 31-jarige Tilburger. Hij zou een 50-jarige stapper hard in zijn gezicht hebben geslagen, nadat die aan de billen van zijn schoonzus zat. Het slachtoffer zat onder het bloed en heeft waarschijnlijk zijn neus gebroken.