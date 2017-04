Zonder doktersverklaring niet naar Efteling: 'Mijn rolstoel bewijst toch dat ik gehandicapt ben?'

KAATSHEUVEL - Amber Bindels wilde zondag naar de Efteling, maar dat ging niet door. Ze moet eerst naar de huisarts voor een verklaring, anders kan ze geen gebruik maken van de aparte ingang bij attracties. Gehandicapten hebben sinds 1 maart een doktersverklaring nodig. Het pretpark wil het met de regelgeving duidelijker en makkelijker maken voor mensen met een handicap, maar nu blijkt dat er vooral nog onduidelijkheid is.

Bindels, die vanwege spasmen in een rolstoel zit, gaat vaker naar de Efteling. "Ik kom uit Tilburg, het is voor mij dicht bij huis. Ik pakte vaak de bus om er naar toe te gaan. Ik was een Efteling-fan. Dat ben ik nog steeds wel, maar het is jammer dat ik niet meer zomaar naar het park toe kan gaan. Ik mag wel naar binnen, maar niet in de attracties."



Gehandicapten hebben een verklaring nodig van de huisarts. "Het is heel jammer dat je zonder papier niet meer bestaat. Een onafhankelijk arts moet een verklaring geven, ik moet bewijzen dat ik gehandicapt ben." Dat ze voor de universiteit een doktersverklaring moet regelen voor aanpassingen rondom tentamens snapt Bindels, maar dat ze dat voor een bezoek aan de Efteling moet doen snapt ze niet. "Het is raar."



Femke van Es, woordvoerder van de Efteling, geeft aan dat de regel niet helemaal nieuw is. "Voorheen vroegen we mensen met een minder zichtbare handicap ook al om een verklaring. We hebben ervoor gekozen één lijn te trekken, ter verduidelijking. Bij Amber is het duidelijk, maar niet iedere handicap is even zichtbaar. En onze medewerkers zijn geen medici, ze kunnen niet inschatten of het waar is of niet.""Het is niet dat we het mensen met een beperking moeilijker willen maken, eigenlijk juist makkelijker. Voor mensen met bijvoorbeeld autisme is het ook fijner. Vroeger werden ze aangekeken en aangesproken, dat ze helemaal niet in de andere rij mochten staan. Nu hebben ze een doktersverklaring. Zo willen we onduidelijkheid voorkomen."Van Es begrijpt dat het bewijs regelen een drempel is. "Maar eigenlijk was de drempel er al. Overigens willen we geen medisch dossier, we hoeven niet precies te weten wat er aan de hand is. Daar hebben we niets mee te maken. We willen een verklaring van de dokter dat iemand niet in de gewone wachtrij kan staan, de reden maakt niet uit."Bindels plaatste zaterdag een bericht op Twitter, waarin ze haar teleurstelling liet blijken. "En toen ontplofte de wereld een beetje", zegt ze een dag later. Het leverde wel iets op, de Efteling heeft contact opgenomen en er komt een gesprek. "Ik ben blij dat de Efteling wil praten. Hopelijk komt het goed en is er een mooi einde."Het gesprek gaat waarschijnlijk volgende week plaatsvinden, geeft Van Es aan. "We krijgen graag aanvullende suggesties. Daarom kijken we of een Gehandicaptenparkeerkaart ook als geldig bewijs getoond kan worden. We zoeken naar de beste weg. Daarom gaan we ook snel in gesprek."