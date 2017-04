Belg bedreigt NS-medewerker vanwege vertraging trein

De man was boos omdat zijn trein vertraging had. (Archieffoto)

BREDA - Een 61-jarige man uit het Belgische Geel is zaterdagavond aangehouden op het Stationsplein in Breda nadat hij een NS-beveiliger had bedreigd.

De Belg was boos en gefrustreerd omdat de trein die hij had willen nemen vanwege een eerder ongeval vertraging had. Hij plaste tegen een gevel, liep over het spoor en schold andere reizigers uit.



Fles op hoofd

Toen de 50-jarige beveiliger hem aansprak op zijn wangedrag dreigde hij een fles op zijn hoofd stuk te slaan en hem dood te maken.



Hij is vastgezet.