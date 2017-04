Bram zoekt man via Facebook en krijgt hartverwarmende reacties: 'Behoefte aan echt contact'

TILBURG - Bram Reiniers is op zoek naar een leuke vent. Hij zoekt niet via de tegenwoordig gebruikelijke datingapps, maar door een oproep te plaatsen op Facebook. De oproep zorgt veel positieve reacties, tot verbazing van de 38-jarige Reiniers.

"Ik had niet verwacht dat het zo explosief zou worden, natuurlijk niet", zegt Reiniers enthousiast. "Mijn messenger kan het niet aan. Ik krijg zoveel reacties, zelfs een huwelijksaanzoek uit Groningen. Het is hartverwarmend hoe mensen hier mee bezig zijn. Er zijn veel mensen die zich kunnen identificeren met mijn boodschap."



De 38-jarige Reiniers woont in Tilburg en is op zoek naar een 'leuke vent die volop in het leven staat'. Maar hij wil vooral echt contact. Niet via datingapps. Op vakantie in Bali kwam hij daar achter. "Acht jaar geleden was ik daar ook op vakantie, toen liep niemand met een telefoon. Nu is iedereen er heel de tijd mee bezig. Ook in het uitgaansleven. Er is bijna geen echt contact meer."In zijn eerste week op Bali was Reiniers zelf ook veel bezig met zijn telefoon. "Toen heb ik gezegd: Bram, je moet nu offline gaan. Dat heb ik anderhalve week gedaan en toen zag ik dingen die ik niet eerder zag. Iedereen is heel de tijd bezig om te kijken of het gras ergens anders groener is, ik erger me daar groen en geel aan. Want we hebben allemaal behoefte aan echt contact."Reiniers maakte kort voor zijn terugkeer naar Nederland een video waarin hij aangeeft een date te zoeken. "Mijn vader belde en zei dat hij mijn contactadvertentie grappig vond." Bij zijn tussenstop in Hong Kong had hij een bericht dat hij zijn vader moest bellen. "De video was zesduizend keer bekeken en het werd steeds meer. Toen ik uit het vliegtuig stapte in Nederland waren het er zeventienduizend. Dat is fijn, de reacties zijn ook hartverwarmend."Met zijn oproep wilde Reiniers een statement maken, een oproep voor meer 'echt contact'. En natuurlijk is er de hoop dat hij zijn vriend nu vindt. "Ik was zenuwachtig toen ik de video maakte. Maar ik wilde het eerlijk en oprecht doen. Dus ik heb het in twee keer opgenomen en toen geplaatst. Ik had nooit verwacht dat het zo explosief kan worden."