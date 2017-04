Beautyqueen Julia maakt theatermonoloog over haar eigen verslaving

TILBURG - "Amfetamine, blowen, alcohol, ketamine en nog wat andere dingen..." Als de Tilburgse Julia van Loon (21) vertelt wat ze allemaal heeft gebruikt, komt ze tot een aardig rijtje. Werken en sporten voegt ze er nog aan toe als verslavingen. "En jongens... daar ben ik ook verslaafd aan geweest."

Het is zaterdagmorgen en in een klein en verder helemaal leeg zaaltje in Tilburg zit Julia op een hoge kruk. Ze vertelt het verhaal van haar verslaving.



Regisseur Rozemarijn Romeijn luistert en knikt af en toe instemmend. Julia oefent de theatermonoloog die ze maandagavond in Den Bosch voor het eerst gaat spelen. Het is haar eigen verhaal maar samen met Rozemarijn maakt ze er theater van.



One Hoop

Julia's monoloog staat maandag in het programma 'One Hoop - Wanhoop", een theateravond georganiseerd door verslavingsinstelling Novadic Kentron waarbij verslaafden en theatermakers kleinkunst, toneel en muziek maken die op een of andere manier met verslaving heeft te maken. Rozemarijn Romeijn regelt die avond.



"Wat we willen is vooroordelen over verslaving wegnemen. Voor verslaafden is het belangrijk dat ze om hulp durven te vragen. De vooroordelen die anderen hebben, maken dat wel eens heel erg lastig."



Julie zit op de kruk in een lange, lichte strapless jurk. Het ziet er glamoureus uit. Over haar rechterschouder is de sjerp van een missverkiezing gedrapeerd. Het is de verkiezing waarvan Julia eind mei in de finale staat. Voor haar een droom de uitkomt.



In een paar woorden zet Julia een iet zo gelukkige jeugd neer. "Pesten, onzekerheid, negatief zelfbeeld." Ze begon te drinken en allerlei andere middelen te gebruiken."Ik wilde laten zien wat ik allemaal kon en zo raakte ik uiteindelijk verslaafd."Ongeveer een jaar geleden begon de weg omhoog. Julia durfde om hulp te vragen, kréég die hulp en begon af te kicken. Dat is ook de oodschap die ze in haar theatermonoloog wil stoppen. "Zoek hulp. Er zijn mensen die je willen helpen. Er ís hoop." Zelf is ze inmiddels begonnen aan een opleiding als ervaringsdeskundige waarmee ze anderen dan weer kan helpen. En ze is dus begonnen aan haar loopbaan als 'Miss Beauty'.Rozemarijn is enthousiast over hoe Julia op het toneel staat. Julia zelf hoopt dat de zenuwen haar niet opbreken. "Al die mensen die zitten te kijken. Ik denk wel dat ik maandag zweethandjes heb."