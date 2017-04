'PSV moet publiek meteen achter zich krijgen in topper tegen Ajax'

EINDHOVEN - PSV mag dan uitgespeeld zijn in de titelstrijd, de wedstrijd tegen Ajax wordt er niet minder interessant om. Er staat prestige op het spel en de Eindhovenaren kunnen bij een goed resultaat krediet terugwinnen bij de achterban. Ajax is met Feyenoord nog verwikkeld in een hevige strijd om het kampioenschap. De topper begint om kwart voor vijf en is te volgen in ons liveblog.

Ajax bereikte donderdagavond de halve finale van de Europa League na een ware thriller tegen Schalke 04. “PSV is uitgerust en fysiek fit, maar mentaal geknakt. Bij Ajax zal dat andersom zijn”, zei PSV-watcher Rik Elfrink (Eindhovens Dagblad) zondagmiddag in het Omroep Brabant-radioprogramma Sportlunch.

Rol van PSV-fans

Na de teleurstelling in Den Haag, waar PSV in de slotfase de winst uit handen gaf, werd door de PSV-supporters flinke kritiek geuit op trainer Phillip Cocu. “Ik ben benieuwd wat er vanmiddag op de tribunes gaat gebeuren. PSV zal het publiek meteen achter zich moeten krijgen door er vanaf de eerste seconde vol op te klappen”, aldus PSV-watcher Paul Post van Omroep Brabant.



ZIE OOK: Kraker PSV-Ajax is deze keer wat flets. 'Vooral om des keizers baard'

Beide journalisten verwachten niet dat Cocu zelf de handdoek in de ring gooit vanwege de tegenvallende prestaties. “Hij maakte vrijdag op de persconferentie duidelijk kenbaar dat hij al heel erg bezig is met volgend seizoen. Ik merkte aan niets dat hij twijfelt of hij moet doorgaan. Integendeel”, aldus Post.