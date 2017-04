'Commissaris Koning moet bemiddelen bij aanpak criminele families'

EINDHOVEN - De Commissaris van de Koning zou een grotere rol moeten spelen bij het aanpakken van criminele families in Brabant. Hij moet hen -en andere instanties- aan tafel krijgen. Dat zegt cultuurhistoricus Gerard Rooijakkers in het Omroep Brabant-tv-programma KRAAK.

Rooijakkers waarschuwt dat de nadruk nu te veel ligt op repressie. ''We hebben 20, 30 jaar lang als burgersamenleving weggekeken en nu gaan we justitieel spierballen laten zien. Dat repressief beleid gaat averechts werken. Dat verstrekt de familiebanden. De haat en het onbegrip bouwen op.”

Criminele families

Vorige week verscheen een rapport van Tilburg University over zeven criminele families in Brabant. Volgens de onderzoekers Toine Spapens en Hans Moors is het lastig de overdracht van criminele patronen van de ene generatie op de andere te doorbreken.

Rooijakkers snapt er niets van dat de onderzoekers niet te gast wilden zijn. ''Ze zijn onder hun bureau gekropen aan Tilburg University en durven het niet in beeld te vertellen”, smaalt de cultuurhistoricus.

Met hun onderzoek is hij blij. ''In het rapport wordt de cultuur echt serieus genomen. Dat is belangrijk. Voor dat deel van de Brabantse cultuur geldt namelijk een uitsterfbeleid. De aangeharkte Brabantse burgerman kijkt neer op mensen die wonen in volksbuurten en op het woonwagenkamp. Dat versterkt de anti-establishment-houding. Het is toch te gek voor woorden dat we een uitsterfbeleid hebben voor een bepaalde categorie Brabanders.”



Bemiddelaars

De cultuurhistoricus ziet een belangrijke rol weggelegd voor Commissaris van de Koning Wim van de Donk.



''We zijn de bemiddelaars kwijt die oog hebben voor hun noden. Ik roep de Commissaris van de Koning op: zet eens een aantal mensen aan tafel. En dan is justitie maar één van die partijen. Je moet de bisschop van Den Bosch hebben. En ook die criminele families hebben woordvoerders en mensen die zich zorgen maken. Die moet je mee aan tafel zetten.”