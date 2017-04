Liveblog prestigeduel PSV-Ajax, tussenstand 0-0

EINDHOVEN - In Eindhoven is om 16.45 uur afgetrapt in de competitietopper tussen PSV en Ajax. De Eindhovenaren zijn weliswaar uitgeschakeld in de titelrace, maar kunnen werken aan klantenbinding bij de teleurgestelde achterban en koploper Feyenoord een groot plezier doen. Omroep Brabant houdt een liveblog bij van dit prestigeduel.

De tussenstand is 0-0.

LEES OOK: 'PSV moet publiek meteen achter zich krijgen in topper tegen Ajax'



PSV-trainer Phillip Cocu ruimde geen basisplaats in voor de gebroeders De Jong. Ook Pereiro ontbreekt aan de aftrap.